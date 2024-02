Nell’ambito del percorso ESABAC che consente agli studenti degli istituti superiori di Italia e Francia, attraverso lo studio di lingue comuni e scambi culturali, permette di conseguire il doppio diploma dell’Esame di Stato italiano e del Baccalàureat francese al termine del corso dell’esame finale, i ragazzi del Liceo Torricelli di Faenza e i ‘colleghi’ del Liceo Macon (Francia) hanno fatto visita a Palazzo Manfredi per un breve saluto da parte del sindaco, Massimo Isola.

Gli studenti francesi si trovano in città per due settimane, ospiti delle famiglie di quelli faentini, per approfondire lo studio della lingua italiana e per visitare le sue peculiarità.

Il primo cittadino, che ha ricevuto gli studenti e l’insegnante Eleonora Conti, del Liceo Torricelli, che si occupa del progetto ESABAC, nella Sala Rossa di Palazzo Manfredi ripercorrendo l’importanza degli scambi culturali e illustrando le città con le quali la municipalità faentina è gemellata.