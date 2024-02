In scena Flaminia Pasquini Ferretti racconterà l’arte del mosaico a spettatori e spettatrici dai 4 anni d’età utilizzando tessere disegnate da Filippo Farneti

Prosegue la collaborazione tra Ravenna Teatro, Centro di Produzione Teatrale ravennate, MAR, Museo d’arte della città, e Conservatorio statale Giuseppe Verdi nel segno del rapporto tra teatro, arte e musica. Il progetto, curato dal regista e attore delle Albe Alessandro Argnani, e dallo storico Giovanni Gardini, prende spunto da Storie di Ravenna, format che nasce dalla volontà, da parte di Ravenna Teatro, di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti, utilizzando però i tempi e i linguaggi del teatro. Quattro titoli verranno ripetuti in doppia data per un totale di otto appuntamenti domenicali, a cui se ne aggiunge uno dedicato alla celebrazione dei 100 anni della scuola di mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Dopo la prima data di domenica 25 febbraio, domenica 3 marzo, alle 15:00, al Museo d’Arte della città, andrà in scena lo spettacolo dal titolo Tessera dopo tessera – Il mosaico raccontato ai piccoli (liberamente ispirato al libro “Tessere d’Arte” di Filippo Farneti). La puntata vedrà protagonista l’attrice Flaminia Pasquini Ferretti che, utilizzando tessere disegnate da Filippo Farneti, curatore della Sezione didattica del Museo d’Arte della città di Ravenna, interagirà con bambine e bambini a partire dai 4 anni per raccontare l’arte del mosaico in maniera giocosa. La regia sarà di Alessandro Argnani.