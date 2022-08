Stato di emergenza nazionale per la siccità: a Ravenna finanziati 4 progetti

Anche 4 interventi in provincia di Ravenna rientrano negli 80 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per contrastare la siccità. Con la firma del presidente della Regione è stato quindi accordato il via libera per i quasi 11 milioni di euro assegnati dal Governo all’Emilia-Romagna in seguito al riconoscimento dello Stato di emergenza nazionale per la siccità dichiarato lo scorso 29 giugno. Uno stato di emergenza che si protrarrà fino al 31 dicembre 2022.

Al territorio di Ravenna sono stati riconosciuti 249 mila euro.