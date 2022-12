Domani, venerdì 16 dicembre, a partire dalle 16, nella sala Corelli, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive locali nell’ambito della manifestazione Sport Valore Comune.

Saranno premiati con riconoscimenti 100 atleti, 14 squadre e 14 volontari.

L’evento è il risultato della volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le eccellenze sportive locali. A tale scopo società e associazioni sportive sono state invitate a segnalare atleti tesserati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso delle ultime stagioni sportive 2021 e 2022 (quelle non segnate gravemente dalla pandemia); in particolare atleti o squadre classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei o mondiali (federazioni CONI) e/o al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (enti di promozione); atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili. Saranno inoltre premiati volontari e volontarie che per almeno venti anni hanno prestato la loro opera a favore delle stesse società o associazioni sportive.

“Sono tantissimi gli atleti e le atlete – afferma l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – che meritano per il loro percorso sportivo questo momento celebrativo e per questo abbiamo pensato non di incontrarli singolarmente ma tutti insieme anche per evidenziare la varietà di discipline che vengono praticate e con quali ottimi risultati. Oltre a questo abbiamo deciso un riconoscimento anche ai volontari e alle volontarie, che sono la base di ogni associazione sportiva, per gli anni dedicati alla crescita dei più giovani e delle più giovani. Festeggiare tutti insieme è la sintesi perfetta del significato che intendiamo dare alla manifestazione intitolata “Sport Valore Comune”.

L’evento, riservato ai premiati e ai rappresentanti delle loro associazioni sportive, si articolerà in due momenti: alle 16 si terrà la premiazione delle squadre e dei volontari e alle 17 degli atleti.

E’ stato inoltre istituito il premio speciale per l’organizzazione del migliore evento sportivo attribuito a Ravenna Runners Club asd promotrice della Maratona Ravenna Città d’Arte.

Sarà presente nel corso della manifestazione la Biblioteca sportiva “Gino Strocchi” di Marina di Ravenna che allestirà uno spazio dedicato alla narrativa e alla manualistica sportiva.

ELENCO ATLETI

MARTINA PIEMONTE convocata in prima squadra femminile del AC Milan e convocata nella nazionale femminile calcio AC MILAN – calcio femminile ENRICO MONTANARI disciplina atletica leggera – salto triplo. Vice campione nazionale indoor 2021 cat. Promesse Under23, vicecampione nazionale outdoor nel 2022 cat. Promesse U23, 3o classificato ai Giochi del Mediterraneo con la nazionale giovanile U23 nel 2022 ACADEMY RAVENNA ATHLETICS ASD TOMMASO VALLINI 3o in classifica generale nell’ambito della Coppa Italia Windsurf classe techno 293 – cat. CH4 ADRIATICO WIND CLUB ASD ALESSANDRO LA SALA 2o in classifica campionati giovanili in singolo nell’ambito della Coppa Italia Windsurf classe techno 293 – cat. U13 ADRIATICO WIND CLUB ASD GABRIELE FERRUZZI vincitore del campionato italiano “Volo a motore rally aereo” anno 2021 AEROCLUB RAVENNA “F. BARACCA” GIOVANNI TAMBINI vincitore del campionato italiano “Volo a motore rally aereo” anno 2021 AEROCLUB RAVENNA “F. BARACCA” MOUHAMED POUYE 3o ai campionati italiani juniores indoor nella disciplina 60 metri ostacoli, convocato per la nazionale giovanile U20 ATLETICA RAVENNA ASD PATRIZIA SAVORANI vincitrice del campionato italiano disciplina Spartan Race Italy age group 40-44 negli anni 2021 e 2022, 6o posto in classifica dell’age group al campionato europeo del 2022 e partecipazione al campionato mondiale del 2022 BEE BETTER HUMANS ASD MARTINA GUERRINI convocazione nazionale italiana – universiadi del 2022, classificata al 7o posto nei 200 metri monopinna e 6o posto nei 50 m. monopinna BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA ASD (disciplina nuoto pinnato) MATTEO GUERRINI vincitore del campionato italiano di fondo mt. 5000 monopinna 2a categoria BLU ATLANTIS AVIS RAVENNA ASD (disciplina nuoto pinnato) VICTOR KUSHNIR 2o ai mondiali 2021 e agli europei 2021 SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 AGNESE DASSANI convocazione in nazionale per i campionati del mondo 2022 e n. 2 medaglie d’oro alla Coupe de la Jeunesse 2021 SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 MARCO PRATI vincitore dei campionati italiani anno 2021 e 3o posto agli europei 2021, vincitore dei campionati italiani U19 e U23 anno 2022 e vincitore dei campionati mondiali U19 nel 2022, proposto dalla Federazione come “atleta dell’anno” SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 ALICE CASADEI argento ai campionati italiani di società, argento e bronzo ai campionati italiani universitari SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 NOVELLA SAVORANI argento ai campionati italiani di società, argento e bronzo ai campionati italiani universitari SOCIETA’ CANOTTIERI RAVENNA 1873 MIRKO BRIGHI fa parte della nazionale Judo Down FISDIR, 2o posto nel campionato mondiale cat. 81 kg anno 2022, 2o posto nel campionato europeo cat. 81 kg anno 2021, 3o posto nel campionato italiano anno 2022, 2o posto campionato mondiale per team CENTRO SPORT TERAPIA JUDO RAVENNA ASD DANILO BRUNETTO fa parte della nazionale Judo Down FISDIR, vincitore campionato europeo per team anno 2021, 2o posto nel campionato mondiale per team anno 2022 CENTRO SPORT TERAPIA JUDO RAVENNA ASD RAUL CORNEA vincitore campionato italiano cat. 81 kg anno 2022 CENTRO SPORT TERAPIA JUDO RAVENNA ASD DAVIDE BARBONI vincitore campionato italiano cat. 66 kg anno 2022 CENTRO SPORT TERAPIA JUDO RAVENNA ASD MARGHERITA FUCCI 2a in classifica generale dei campionati italiani Gold Allieve FGI nel 2021, classifica per attrezzo nel 2021: 1a al cerchio, 2a alle clavette, 3a alla palla CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica LUDOVICA AJELLO 3a classificata al cerchio nei campionati italiani Gold Allieve FGI nel 2021, 3a classificata al nastro nei campionati italiani Gold Allieve FGI nel 2022 CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica MARGHERITA RAVAIOLI vincitrice titolo italiano di squadra cat. 5 cerchi anno 2021 CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica MARGHERITA HAAG vincitrice titolo italiano di squadra cat. 5 palle anno 2022 CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica NICOLE RUBBOLI vincitrice titolo italiano di squadra cat. 5 palle anno 2022 CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica ALLEGRA JAKIC convocata nella squadra nazionale della ginnastica ritmica CERVIA GINNASTICA E SPORT – sezione ritmica GAIA DONATI vice campionessa italiana cat. U12 CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA ASD SARA ABER campionessa italiane U14 a squadre CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA ASD EKATERINA CAZAC campionessa italiane U14 a squadre CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA ASD MARCELLO TOZZOLA disciplina:tiro con l’arco. campione italiano Targa cat. Master, 2o classificato al campionato italiano tiro di campagna, vincitore coppa Italia Olimpico, vincitore coppa Italia Arco Nudo COMPAGNIA ARCIERI BIZANTINI RAVENNA ASD RICCARDO VENTURI disciplina:tiro con l’arco. Convocato in nazionale giovanile nel 2022, 3o ai campionati italiani Targa Compound COMPAGNIA ARCIERI BIZANTINI RAVENNA ASD MATTIA CANALI campione italiano ed europeo U12, partecipazione ai campionati mondiali 2022 CRAL ENRICO MATTEI – SEZIONE RAVENNA BASEBALL DOMENICO PICCININI medaglia d’oro ai campionati mondiali master 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: Lotta greco-romana LEON RIVALTA medaglia d’oro ai campionati italiani juniores 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: Lotta greco-romana ALESSIO PIGNATO medaglia d’oro ai campionati italiani esordienti B ed esordienti A nel 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: Lotta greco-romana ALESSANDRO CUSANO medaglia d’oro ai campionati italiani esordienti A nel 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: Lotta greco-romana EDO PUNTIROLI 1o all’europeo per nazioni a squadre 2022, 2o nel Club azzurro 2021, 3o al campionato individuale 2022, 3o al campionato italiano a box 2022, 1o in coppa Italia 2021 e 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: pesca in mare con canna da riva VALERIO MENGOZZI 2o in Coppa Italia 2021, 3o al campionato italiano a box 2022 CSRC PORTUALI RAVENNA – disciplina: pesca in mare con canna da riva MARTINA BALZANI campionessa italiana nella 2a cat. Senior anno 2006 – specialità clavette nel campionato italiano UISP 2022 EDERA RAVENNA ASD – sezione RITMICA PIERLUIGI BRAGHITTONI campionato nazionale agility dog cat. 600 FIDASC STREET DOG – disciplina: Agility dog AINHOA FORNITI campionato nazionale agility dog cat. 400 FIDASC STREET DOG – disciplina: Agility dog LUDOVICO BORGHI convocato nella nazionale giovanile nel 2021 e 2022, campione italiano U16 nel 2021, 3o posto ai campionati italiani U18 nel 2022, finalista campionato europeo youth e mondiale youth nel 2021 ISTRICE ASD – disciplina: arrampicata sportiva EVA MENGOLI convocata nella nazionale giovanile nel 2022, campionessa italiana U14 nel 2021, 3o posto ai campionati italiani U16 nel 2022, finalista campionato mondiale youth nel 2022, 3o posto tappa di Coppa Europa Youth nel 2022 ISTRICE ASD – disciplina: arrampicata sportiva NICOLE FRANCESCONI campionessa italiana Combinata U14 nel 2021, 2o posto al campionato italiano Speed U14 nel 2021, 2o posto al campionato italiano Boulder U14 nel 2021 ISTRICE ASD – disciplina: arrampicata sportiva SARA ARCOZZI primo posto giovanile e secondo posto assoluto nella terza tappa della Coppa Italia Speed nel 2022 ISTRICE ASD – disciplina: arrampicata sportiva CATERINA PAZZAGLIA 2o posto nel campionato giovanile Speed U16 nel 2022 ISTRICE ASD – disciplina: arrampicata sportiva SEBASTIAN FOSCHI specialità Kumite: oro al campionato italiano FIJLKAM 2022 Cadetti 52 kg, oro al campionato nazionale A.S.C. 2022 Cadetti 52 kg, oro in coppa Italia CSEN 2022 Cadetti 52 kg JOHNNY’S KARATE BORGO SISA ASD – disciplina: karate ALESSIO PINTO specialità Kata: oro al campionato nazionale A.S.C. Cadetti JOHNNY’S KARATE BORGO SISA ASD – disciplina: karate LORENZO MONTI vincitore nazionale campionato U20 beach volley nel 2022, convocazione in nazionale per il campionato europeo di beach volley U20 ORBITE ASD – disciplina: beach volley MARCO ZOLI vincitore nazionale campionato U20 beach volley nel 2022, vincitore del premio “MVP” della finale nazionale di beach volley nel 2022 ORBITE ASD – disciplina: beach volley MARTINA CONTI disciplina: ciclismo. nel 2022 campionato italiano su pista cat. Donna Allieva, specialità Velocità a squadre, componente della squadra regionale giunta terza classificata A.D. CONSORZIO CICLISTICO PEDALE AZZURRO RINASCITA RAVENNA ALESSANDRO BOVOLENTA vincitori con la nazionale U20 dei campionati europei di categoria nel 2022 GRUPPO SPORTIVO PORTO ROBUR COSTA 2030 MATTIA ORIOLI vincitori con la nazionale U20 dei campionati europei di categoria nel 2022 GRUPPO SPORTIVO PORTO ROBUR COSTA 2031 FRANCESCO COMPARONI vincitori con la nazionale U22 dei campionati europei di categoria nel 2022 GRUPPO SPORTIVO PORTO ROBUR COSTA 2032 ALBERTO POL vincitori con la nazionale U22 dei campionati europei di categoria nel 2022 GRUPPO SPORTIVO PORTO ROBUR COSTA 2033 VITTORIO CEBAN ha fatto parte della nazionale U22 per tutta la preparazione ai campionati europei saltando causa infortunio la fase finale poi vinta dalla nazionale italiana GRUPPO SPORTIVO PORTO ROBUR COSTA 2034 FABRIZIO FABBRI vincitore del campionato mondiale 2021 Big Game Fishing per nazioni, 2o classificato campionato mondiale 2021 Big Game Fishing a squadre RAVENNA FISHING CLUB ASD – disciplina Big Game GIANLUCA BONORA vincitore del campionato mondiale 2021 Big Game Fishing per nazioni, 2o classificato campionato mondiale 2021 Big Game Fishing a squadre RAVENNA FISHING CLUB ASD – disciplina Big Game MARCO BOCCAFOGLIA vincitore del campionato mondiale 2021 Big Game Fishing per nazioni, 2o classificato campionato mondiale 2021 Big Game Fishing a squadre RAVENNA FISHING CLUB ASD – disciplina Big Game ELISA MARIANI convocata in nazionale U23 per la stagione 2022/2023 RAVENNA WOMEN FC SSDaRL LUCA MISEROCCHI vincitore del campionato mondiale nel 2022 RAVENNA YACHT CLUB – disciplina: Big Game – Pesca d’Altura – Drifting FILIPPO FIORENTINI vincitore del titolo italiano su pista Madison, argento nella specialità Omnium e nella specialità Corsa a punti SIDERMEC F.LLI VITALI – disciplina Ciclismo SARA LAZZARI 4o classificata al campionato mondiale DSISO NUOTO SINCRONIZZATO SWIMFIT SSAaRL – disciplina Nuoto artistico KEVIN SCIUTO vicecampione italiano di Coppa Italia a squadre cat. Junior cinture nere, convocato per la nazionale italiana per la selezione dei campionati mondiali TAEKWONDO RAVENNA ASD VALENTIN FISTICAN medaglia d’oro campionati italiani cat. Cadetti cinture rosse, 2o posto al French Open di Parigi TAEKWONDO RAVENNA ASD GIAMPAOLO ZATTONI campione italiano UITS 2022 nella cat. Master nelle discipline Carabina ad aria compressa e Carabina libera 30 posizione 50 metri TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione. di RAVENNA NICOLA MAFFEI campione italiano UITS 2022 nella categoria Master nella disciplina Pistola automatica TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione. di RAVENNA MIRCO PICHETTI campione italiano UITS 2022 nella categoria uomini nella disciplina Pistola standard TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione. di RAVENNA ENEA MONTI 2o posto al campionato del mondo “World Championship Syllabus” 2022 YOU AND ME DANZA SPORTIVA ASD GAIA CALZA 2o posto al campionato del mondo “World Championship Syllabus” 2022 YOU AND ME DANZA SPORTIVA ASD CRISTIAN LAGHI (solo pergamena) partecipazione ai campionati europei e mondiali U18 nel 2022 CRAL ENRICO MATTEI – SEZIONE RAVENNA BASEBALL MICHELE FOLEGATTI (solo pergamena) coach della squadra nazionale di beach tennis juniores vincitrice del campionato europeo e mondiale nel 2021 e 2022, coach dei campioni del mondo maschile e femminile di beach tennis nel 2021 FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS FRANCESCO BACCHERETI (solo pergamena) campione Elite dell’Emilia Romagna cat. Pesi medi, partecipazione ai campionati nazionali assoluti 2022 RAVENNA BOXE ASD IMAM BOUHOUCH (solo pergamena) campione Elite dell’Emilia Romagna cat. Pesi massimi, 3o posto ai campionati nazionali assoluti 2022 RAVENNA BOXE ASD LUCIA SORANZO vincitrice negli anni 2021 e 2022, nella categoria 70-74 anni femminile, dei campionati europeo e mondiale Sprint nella disciplina del Duathlon TRIATHLON TEAM RAVENNA SILVIA BAGNARI seconda classificata nella categoria M3 dei campionati italiani Triathlon medio nell’anno 2022 TRIATHLON TEAM RAVENNA VERONICA RANDI 1a classificata al campionato nazionale di ginnastica artistica C.S.2 specialità Volteggio nell’anno 2022 GYM ACADEMY ASD GIULIA IUZZOLINO 1a classificata al campionato nazionale di ginnastica artistica C.S.2 specialità Trave e Volteggio nel 2021 GYM ACADEMY ASD ANNA RANDI 1a classificata al campionato nazionale di ginnastica artistica C.S.2 specialità Trave nel 2021 GYM ACADEMY ASD

ELENCO SOCIETA’ E ATLETI DIABLOS

RAVENNA DIABLOS ASD PALLAMANO DODGEBALL – RAVENNA DIABLOS A vincitrice campionato nazionale maschile nell’anno 2021 RAVENNA DIABLOS ASD PALLAMANO DODGEBALL – RAVENNA DIABLOS Y vincitrice campionato nazionale femminile nell’anno 2021 NOMI ATLETI RISULTATO SPORTIVO RAGGIUNTO Sebastiano Manuzzi atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Matteo Buzzi atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Marco Camerani atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Marco Caretta atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Tommaso Collinelli atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Martino Gardini atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Luca Melandri atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Kristjano Prifti atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Tomas Romualdi atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Valerii Sargov atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Eric Serra atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Pietro Stradaioli atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Filippo Testi atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Chiara Arcozzi atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Eleonora Baldini atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Chiara Errani atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Margot Orgiu atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Ilaria Parrino atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Viola Sajiz atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Amanda Brooke Sayers atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022 Stefania Pisu atleti convocati in nazionale (squadra “Italy Gladiators”) nelle sezioni maschile, femminile e mista per i campionati mondiali nell’anno 2022

ELENCO SQUADRE

ADRIATICO WIND CLUB coppa Italia Windsurf Classe Techno 293, 3° in Classifica generale e 2° Classificato Campionati Giovanili in Singolo – Salerno CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA ASD – SQUADRA FEMMINILE 2a posto al campionato italiano a squadre 2021/22 CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA ASD – SQUADRA MASCHILE 3a posto al campionato italiano a squadre 2021/22 CIRCOLO TENNIS ZAVAGLIA ASD – SQUADRA B1 MASCHILE vincitrice campionato italiano B1 nel 2022 e passaggio a campionato A2 per il 2023 C.S.R.C. PORTUALI RAVENNA – SEZIONE PESCA 3o posto al campionato italiano a squadre a box anno 2022 EDERA ARTISTICA SSD – SQUADRA GINNASTICA ARTISTICA Vincitrice del campionato nazionale Endas sia di serie A che di serie B EDERA ARTISTICA SSD – SQUADRA CHEERLEADING LIONESS TEAM Vincitrice del campionato nazionale di federazione FIDS TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. RAVENNA – CARABINA 10 METRI 3 POSIZIONI campioni italiani UITS 2022 nella cat. Ragazzi TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. RAVENNA – CARABINA 10 METRI argento ai campionati italiani UITS 2022 nella cat. Ragazzi TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. RAVENNA – CARABINA ARIA COMPRESSA 10 METRI argento ai campionati italiani UITS nella cat. Master uomini UNIONE EDERA RAVENNA ASD – SQUADRA CATEGORIA JUNIOR GINNASTICA RITMICA medaglia di bronzo ai campionati italiani Gold FGI nel campionato di Insieme del 2021 e campionato di Serie C 2022 con le ginnaste Junior e Senior del settore Gold UNIONE EDERA RAVENNA ASD – SQUADRA CATEGORIA SENIOR GINNASTICA RITMICA medaglia di bronzo ai campionati italiani Gold FGI nel campionato di Insieme del 2021 e campionato di Serie C 2022 con le ginnaste Junior e Senior del settore Gold

ELENCO VOLONTARI