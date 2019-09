Un cittadino nigeriano del 1987, irregolare sul territorio italiano, è stato bloccato sabato sera dagli agenti della polizia locale di Faenza, in via Lesi, vicino all’area pubblica di sgambamento cani. L’uomo era stato segnalato da alcune ragazze le quali, mentre portavano i propri animali a passeggio, avevano notato un giro di spaccio dove erano coinvolti anche ragazzi molto giovani. Preoccupate, le due ragazze faentine hanno deciso di presentarsi al comando di via Baliatico e riferire la cosa al nucleo di polizia giudiziaria dei vigili faentini. Sabato sera è andata in scena l’operazione degli agenti che hanno bloccato l’uomo dopo un tentativo di fuga verso l’argine del Lamone. Il nigeriano ha tentato anche di disfarsi della droga in suo possesso 6,3 grammi di marjuana. tentativo andato male. L’uomo, bloccato e fermato, risulta essere un cittadino nigeriano, K. J., residente a Riolo Terme, a cui era già stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno perché gia’ sorpreso a spacciare stupefacenti. Considerato il quantitativo lieve di marijuana trovatagli in possesso, il ragazzo ha evitato il carcere ma non ha evitato, che nei suoi confronti l’avvio delle procedure per l’espulsione dal Paese, oltre naturalmente alla denuncia a piede libero.

La polizia locale comunica che, con l’apertura dell’anno scolastico, avvierà anche un servizio specifico di controlli contro lo spaccio di stupefacenti nella prossimità di tutte le scuole superiori presenti sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina. A questo fine, i vigili comunicano ad eventuali genitori che fossero preoccupati per fenomeni che accadono in prossimità delle scuole frequentate dai propri figli che il nucleo polizia giudiziaria presso il comando di via Baliatico 1-3, è a loro disposizione per segnalazioni di questo genere. Naturalmente possono essere segnalati fenomeni che interessano il territorio di tutti i comuni dell’Unione.