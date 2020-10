Un faentino di 58 anni è stato sorpreso in flagranza di reato dalla Polizia di Forlì mentre stava rubando all’interno di un’azienda nella zona industriale La Selva a Forlì. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dopo l’attivazione dell’antifurto dell’impresa, già vittima di furti nel precedente weekend. La centrale operativa ha quindi inviato sul posto due volanti che, con una manovra a tenaglia, hanno bloccato il ladro mentre stava cercando di fuggire a bordo di un furgone. All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato tutti gli attrezzi del caso: tronchesi, pinza, cacciavite, piedi di porco. L’uomo è stato sorpreso con indosso guanti e passamontagna. Il suo obiettivo erano alcuni rotoli di piombo.

Dopo una notte in questura, il 58enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e, durante il processo per direttissima, lo ha condannato a una pena di 1 anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa, in quanto il ladro, fino a quel momento, era incensurato.