Situazione difficile negli ospedali di Faenza e Lugo

“Situazione difficile, ma non drammatica per gli accessi – sono le parole di Davide Tellarini, direttore P.O. Faenza-Lugo – siamo nel livello rosso, ovvero di massima attenzione, ma al momento riusciamo a mantenere le programmazioni previste”.

In questa fase l’accesso al pronto soccorso si è ridotto ed è consigliabile non utilizzarlo se non in stretta necessità. L’obiettivo, nonostante il personale sia oberato di lavoro, è di mantenere i servizi e di non creare ulteriori problemi slegati dalla patologia del coronavirus.