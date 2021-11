“La saga delle telecamere di video sorveglianza nel nostro Comune sembra arricchirsi di un nuovo capitolo che speriamo essere più felice rispetto ai precedenti” afferma Gabriele Zoli, Presidente di Forese in Comune.

“É dal 2017 che Eugenio Fusignani allora assessore alla sicurezza e ancora oggi in questo ruolo, parla di imminente arrivo delle telecamere di video sorveglianza nel nostro Comune. Anni fa aveva annunciato che le prime sarebbero comparse nel centro città ignorando le richieste che noi residenti del Forese avanziamo da anni. Ora parla di Forese, citando alcune aree. Eppure sappiamo che Fusignani aveva già promesso, ma non ancora mantenuto, di partire dall’area artigianale di Fosso Ghiaia anche per ottemperare all’incarico ricevuto dalla mozione del gruppo consigliare de La Pigna e votata da tutto il Consiglio comunale” spiega Zoli.

“Insomma, ogni volta sembra che il pallino si sposti di qua e di la nel nostro Comune, in base a logiche di convenienza elettorale piuttosto che di programmazione. La conclusione però é che dopo 5 anni di annunci, non si é ancora visto praticamente nulla da nessuna parte. Al fine di porre rimedio ad anni di vere e proprie razzie nelle Frazioni del nostro Forese, abbiamo avanzato tramite il gruppo consigliare de La Pigna numerose proposte tra le quali appunto quelle delle telecamere intelligenti che, però, fu bocciata dallo stesso Fusignani” prosegue Soli.

“Questo continuo spostamento del punto di partenza non fa che creare confusione e in alcuni casi addirittura contrapposizioni tra comitati cittadini e referenti locali che si sarebbero potuti evitare con una opportuna programmazione. Ci chiediamo poi dove siano finite le risorse stanziate, a quanto dichiarato allora dalla Giunta de Pascale, anni fa per il medesimo progetto e delle quali una ingente parte era a carico dello Stato. Ci auguriamo davvero che sia la volta buona perché il nostro Forese continua ad essere straziato dalle scorribande dei ladri” conclude Gabriele Zoli.