Si espande l’Interpump Hydraulics: urbanizzazione da 10.000 mq

Si espande l’Interpump Hydraulics, l’azienda con sede in via Proventa 31 ha ottenuto il via libera dal consiglio comunale di Faenza per la realizzazione di un nuovo capannone da 10 mila metri quadrati e di un parcheggio da 116 stalli di 3.600 metri quadri.

La nuova urbanizzazione avverrà di fianco allo stabilimento attuale, nella zona industriale San Silvestro, fra via Proventa e via Ca’ Bianca.

L’attuale sede operativa di Interpump Hydraulics oggi cuba 12 mila metri quadri ed è composta da due stabili. Un grande capannone, dove viene svolta l’attività produttiva e di deposito, e un edificio minore.