Il giardino davanti alla Rocca Brancaleone intitolato ai ravennati che combatterono in Spagna

L’area verde di fronte alla Rocca Brancaleone di Ravenna da oggi sarà nominata Giardino combattenti ravennati volontari per la Repubblica di Spagna. Brigate internazionali 1936-1939. Sono 36 i ravennati che parteciparono alla guerra civile spagnola a fianco delle forze della Repubblica. L’intitolazione alla loro memoria è stata organizzata l’8 marzo, in ricordo della battaglia di Gudalajara, scoppiata l’8 marzo 1937, quando italiani si trovarono a combattere su fronti opposti, divisi fra sostenitori della Repubblica e truppe inviate da Mussolini in aiuto all’esercito di Franco. La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche l’Anpi, l’associazione Spinaroni e l’associazione dei familiari dei combattenti, rientra all’interno del Festival delle Culture. Nel giardino sono state posate anche le Pietre Resistenti dell’Anpi.