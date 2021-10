Scontro in consiglio comunale sul centro storico: approvato il piano strategico proposto dal PD | VIDEO

Scontro in consiglio comunale sul centro storico fra maggioranza e opposizione. Motivo del contendere la mozione proposta dalla maggioranza per “Un piano strategico integrato per lo sviluppo del centro storico”, presentata dal Pd e sostenuta da tutti gli alleati. Presentata per la verità con un mese di ritardo, dopo la richiesta degli stessi proponenti di un rinvio per modifiche. Contro la mozione della maggioranza, le forze di opposizione hanno a loro volta presentato un documento con altre proposte, critiche, richiesta di correzioni al testo originale. Alla base di tutto un mancato accordo e una mancata visione comune fra i due schieramenti del consiglio comunale sul futuro del centro storico e sugli interventi necessari e indispensabili per creare un centro sempre più attrattivo, che richiami anche nuovi residenti, e aiutare l’economia delle varie attività. Una discussione che arriva alla vigilia della seconda fase del piano urbano di mobilità sostenibile, alla vigilia allo sviluppo del piano urbano generale, in prossimità della scadenza dell’attuale piano sosta che ha regolamentato la sosta a pagamento in centro.