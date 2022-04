Venti atlete e atleti impegnati in tutte le categorie della scherma giovanile, diversi ottimi piazzamenti e un titolo regionale conquistato: questo è il lusinghiero bilancio del weekend appena trascorso per la Società Schermistica Lughese. Nelle giornate del 23 e 24 aprile si sono infatti svolti a Faenza – sulle pedane allestite al PalaCattani – i campionati regionali di spada under 14, under 17 e under 20.

E proprio dal campionato under 14 è giunta la più grande soddisfazione del fine settimana, con il primo posto di Stella Petroncini (nella foto, assieme all’istruttrice Isabella Signani) nella categoria “Bambine”: una prova davvero ottima per la giovanissima spadista lughese che si è così laureata campionessa regionale. Da segnalare anche un buon quinto posto di Diego Iandolo nella categoria “Ragazzi”. Sono da menzionare anche le altre schermitrici e gli altri schermidori che hanno difeso i colori di Lugo in questo campionato; si tratta di: Letizia Cortesi, Alessia Penazzi, Noemi Vignuzzi, Giada Alba, Bianca Margotti, Cristian Cricca, Pietro Montanari, Enrico Babini, Luca Bronzi, Pietro Casamenti, Diego Domenicali, Vittorio Maria Scaglioso.

Passando alle fasce di età superiori, sono da registrare i significativi piazzamenti di Guido Pirazzini (5° nella prova under 20) e Federico Bravi (6° nell’under 17 e 7° nell’under 20) in campo maschile, nonché di Sofia Billi (sesta nell’under 20) in campo femminile. Hanno partecipato per Lugo a questa impegnativa prova anche Alessandro Fabbi e Federico Veronese.

Negli stessi giorni si è inoltre tenuta a Budapest una prova del Circuito Europeo Under 23, gara internazionale di spada a cui partecipano atleti da tutto il continente; anche qui Lugo era rappresentata: Simone Greco è stato infatti selezionato nella formazione italiana che ha preso parte a questo torneo.

Decisamente in questo fine settimana la scherma lughese ha mostrato la sua solidità e la sua capacità di essere competitiva nelle più diverse categorie.