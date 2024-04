In due momenti distinti Palazzo Manfredi ha ospitato la visita di alcuni studenti delle scuole superiori europee.

Ieri mattina una classe del liceo linguistico di Stoccarda, ospiti in città dei colleghi del Liceo linguistico Torricelli Ballardini, nell’ambito di uno scambio culturale, è stata ricevuta nella Sala Rossa dal sindaco Massimo Isola che ha rivolto loro un saluto di benvenuto. Con lui anche la dirigente del liceo faentino, Paola Falconi e la presidente dell’Associazioni Gemellaggi, Carla Benedetti. Gli studenti, che hanno trovato accoglienza presso le famiglie dei loro colleghi faentini, saranno impegnati per alcuni giorni in momenti didattici e culturali alle istituzioni museali della città.

Questa mattina invece un gruppo di studenti, particolarmente meritevoli del Landes Gymnasium della cittadina tedesca di Schwäbisch Gmünd, accompagnati dalla dirigente del liceo Ballardini-Torricelli, Paola Falconi, da insegnanti faentini e tedeschi, è stata salutata dall’assessore all’Istruzione del Comune di Faenza, Martina Laghi e da Carla Benedetti dell’Associazione Gemellaggi. I ragazzi saranno ospiti in città delle famiglie degli studenti faentini dell’indirizzo Classico con i quali seguiranno un programma di scambi didattici legati allo studio delle specifiche materie di Latino e Greco antico. Anche questo gruppo, ai momenti di studio, alterneranno visite nei luoghi culturali del nostro territorio.