Non è un caso che la 64esima Assemblea di AVIS Provinciale Ravenna si svolga in quella collina così colpita duramente dall’alluvione del maggio scorso; e in particolare, proprio a Casola Valsenio, uno dei comuni maggiormente coinvolti dalle conseguenze di quel fenomeno estremo.

Ciononostante, Casola Valsenio e il territorio ravennate nel suo complesso hanno risposto bene alle difficoltà, anche dal punto di vista del volontariato e del dono, chiudendo l’anno con numeri estremamente positivi (oltre 20mila donazioni di sangue e plasma, con un +12,2% di queste ultime, e più di 11mila donatori, di cui ben 1.673 alla loro prima donazione).

L’Assemblea, in programma alle ore 9,30 presso il Nuovo Cinema Senio (via Roma 46), chiude il ciclo degli incontri che hanno già avuto luogo nelle 20 sezioni comunali del territorio. È attesa la partecipazione anche di Giorgio Sagrini, Sindaco di Casola Valsenio, insieme a Maurizio Pirazzoli, Presidente AVIS Emilia-Romagna, e rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale, come la dottoressa Cinzia Moretti, direttore facente funzione del Servizio trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, e il dottor Rino Biguzzi, direttore Officina Trasfusionale AUSL Romagna e del Centro Regionale Sangue.

“Quest’anno – afferma Marco Bellenghi, Presidente AVIS Provinciale Ravenna – l’Associazione ha voluto esprimere la propria vicinanza alla nostra collina, che per noi rappresenta un territorio prezioso, con tanti donatori, ma anche soci e volontari che contribuiscono alla vitalità della comunità locale. Qui ci incontreremo per raccontare un’Associazione viva, in crescita e in perenne rinnovamento, grazie al continuo apporto di forze giovani; ma anche confrontarci e progettare il futuro. Rinnovata attenzione c’è per la raccolta del plasma, che ad oggi rappresenta una risorsa fondamentale per i farmaci salvavita”.