L’associazione Plastic Free Alfonsine, sezione locale della Onlus Nazionale, ha avviato un progetto di sensibilizzazione per la raccolta di mozziconi di sigaretta, che sarà presentato venerdì 19 aprile ad Alfonsine.

La serie di iniziative, intitolata “Non buttarla a terra”, è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alfonsine, il Gruppo Hera e Pro Loco Alfonsine APS e ha come scopo la sensibilizzazione della comunità ad attuare abitudini migliori per la raccolta differenziata e a non buttare a terra i mozziconi in sigaretta, inquinando l’ambiente.

Venerdì 19 aprile alle ore 20 presso il Centro Sociale Girasole (viale Orsini n. 8) ad Alfonsine si terrà il primo incontro di presentazione del progetto, a cui tutti sono invitati a partecipare per comprendere l’emergenza e divulgare l’iniziativa nella propria comunità.

Gli attori del progetto saranno infatti cittadini, esercenti commerciali e bambini e ragazzi under 14, quest’ultimi coinvolti in una vera e propria raccolta di mozziconi, prevista per domenica 19 maggio in piazza Gramsci e che si concluderà domenica 31 maggio in piazza Monti con la premiazione del “bottino” più pesante.

I mozziconi raccolti verranno consegnati a una start-up locale che studia il riciclo di questo rifiuto e, se avrà successo, potrà essere dato in gestione ad una società multiutility.