Un nuovo posteggio per food truck: il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha indetto un bando per l’assegnazione di un posto su area pubblica per la vendita di alimentari nell’ampio parcheggio adiacente al Grande Parco Vatrenus.

Il parco è un luogo di grande aggregazione giovanile e per famiglie, in pieno centro abitato nonché adiacente alla vie Bastia e San Vitale, strade ad alta percorrenza. L’assegnatario del posteggio potrà anche sistemare tavolini nell’area verde prospiciente l’ingresso del parco.

L’idea nasce per favorire lo sviluppo dell’area, molto frequentato dalla cittadinanza e sempre più strutturata grazie all’installazione di giochi, attrezzature ginniche e la piantumazione di numerose alberature.

Si tratta per ora di un esperimento: l’assegnazione avrà validità fino alla fine del 2020, con possibilità di proroga.

Il bando tiene conto di alcuni criteri qualitativi; sono caratteristiche preferenziali la qualità e l’innovatività dell’offerta merceologica: la tipologia del servizio fornito, il livello di sostenibilità ambientale dell’attività proposta, la qualifica di impresa giovanile. L’area individuata per il posizionamento del food truck occupa circa 35 mq.

Le domande dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, entro le 12 di martedì 18 agosto 2020.

Per ulteriori informazioni, scrivere a sportellounico@unione.labassaromagna.it, oppure chiamare lo 0545 38388 (Ilaria Rambelli) dal lunedì al mercoledì dalle 11 alle 13.

Il bando e i moduli sono disponibili sul sito del Comune di Sant’Agata sul Santerno, nella sezione Contratti, gare e bandi – Gare e bandi pubblici (link: http://www.comune.santagatasulsanterno.ra.it/Comune/Contratti-gare-e-bandi/Gare-e-bandi-pubblici).