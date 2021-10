Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale, effettuati dal Comune di Sant’Agata sul Santerno.

I lavori, per un importo complessivo di 38.700 euro, hanno interessato alcuni tratti di strade e piste ciclabili: un tratto di via Fornace, un tratto di via Belfiore, un tratto di via Schiantamantello, alcuni tratti urbani di pista ciclopedonale lungo la San Vitale verso Lugo e verso Massa Lombarda.

Gli interventi sono stati finanziati in parte dal Comune e in parte tramite un contributo regionale per gli anni 2019/2020, grazie alla legge regionale numero 5 del 20 aprile 2018.