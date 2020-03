Sanificazione delle strade. È un argomento che spesso in questi giorni è al centro di numerosi dibattiti, anche sui social network. Alcune amministrazioni in Italia hanno dato il via al procedimento. Sull’argomento è intervenuto oggi il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, spiegando invece come mai molti Comuni, e la Regione Emilia-Romagna, non stiano adottando questa procedura:

“La risposta è che al momento non esiste alcuna evidenza scientifica che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del Covid-19 e di conseguenza sull’utilità delle disinfestazioni” scrive Malpezzi sul proprio profilo Facebook “Ciò che è certo, invece, sono i potenziali rischi ambientali e alla salute pubblica dovuti alle concentrazioni di ipoclorito di sodio che viene usato in questi casi.

In momenti come questi credo occorra affidarsi più che mai a quanto affermano razionalmente i tecnici e gli studiosi. A tal proposito vi posto il link dove scaricare le linee guida per lo spazzamento delle strade emanate l’altro ieri dall’Istituto Superiore di Sanità. Così ognuno può farsi un’idea da fonti dirette“.