L’incontro di due culture diverse: quella romagnola e quella abruzzese si sono fuse per dare origine a un evento gastronomico originale sia nei contenuti culinari che organizzativi: Stand Gastronomico con specialità tipiche della Cucina Romagnola e Abruzzese. Prodotti e Vini Tipici delle due Regioni. Pasta Al Mattarello. Specialità della Festa Arrosticini Abruzzesi cotti alla brace. Fornitissimo Bar. Mostre. Animazione e Gonfiabili giganti per bambini. Iniziative sportive e intrattenimenti per Famiglie. Concerti. Sfilate di Moda. Eventi dedicati agli animali e ai Giovani. Corsa-camminata riservata alle donne. Mercatini e novità di quest’anno ‘LA VIA DELLE ARTI’: mostra-esposizione di pittori, acquerellisti, scultori, mosaicisti, hobbysti, e artigiani. La festa si svolge nell’ampio e accogliente Parco Mita a Faenza, in mezzo a tanto verde e mangiando all’aperto… Sotto Le Stelle.

Venerdi 30 Agosto

Ore 19 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21 Straordinaria esibizione del gruppo spettacolo famosissimo in tutta la Romagna “I DIAVOLI DELLA FRUSTA”, oltre 80 ballerini e artisti si alterneranno sul palco in uno stupefacente show di musiche, balli moderni, fruste, danze folk romagnole e tanto altro.

Sabato 31 Agosto

Ore 17.30 (in poi) Animazione e Intrattenimento per i più piccoli: con le mitiche animatrici per bambini TATAFATA, Tata Mella e Tata Poppy… I bambini balleranno, giocheranno, rideranno e si divertiranno come non mai!!!…..Trucca-bimbi, forme di palloncini, laboratori manuali, bolle di sapone giganti….e tutto quello che serve per far divertire i più piccoli.

Ore 18.30 AMICI PELOSI – OLIMPIADI A 6 ZAMPE (iniziativa aperta a tutti i cagnolini), percorso con esercizi di condotta con ostacoli facili a cura dei Cinofili Protezione Civile CVPC Faenza, animazione di TataFata, TataMella, TataPoppy.

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 19.30 grande SFILATA DI MODA DI BAMBINI a cura del negozio Sabri Bebe’ di Russi animazione di TataFata, TataMella, TataPoppy.

Ore 21.00 grande esibizione del gruppo spettacolo di ballo “ONE Y DOS” associazione sportiva di danze latino americane di Faenza

Domenica 1° Settembre

Ore 18 STRAWOMAN, il più grande tour d’Italia dedicato alle donne!

La corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L’occasione giusta per fare sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una giornata insieme.

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.

Protagoniste della giornata sono le donne, unite da un unico traguardo: combattere la violenza contro le donne.

StraWoman infatti sostiene che lo sport è motore di cambiamento sociale e promuove il NO ad ogni violenza sulle donne.

A Seguire Grande Festa Con Musica, Dj, Animazione, Balli Ecc.

Ore 19 Apertura Stand Gastronomico