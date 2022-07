Per la rassegna “Un palco per gli appassionati”, un appuntamento da non perdere domenica 31 luglio alle ore 21.00 presso il giardino della Rocca T. Melandri con l’Associazione Culturale 05 Quarto Atto.

“FREAK OUT!” è uno spettacolo comico completamente improvvisato! Quattro attori, partendo da parole a caso chieste al pubblico, creeranno sul momento storie, gag, canzoni, monologhi, poesie, pubblicità, tutorial… di tutto! Da Shakespeare a YouTube, dal Western ai cartoni animati, da Sanremo ai videogiochi, una serata irripetibile, in tutti i sensi. Senza testo, senza costumi, solo con la fantasia!