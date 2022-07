Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ed il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, hanno visitato i nuovi padiglioni dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari, realizzati dal gruppo ravennate Ar.Co Lavori.

Nell’occasione si è tenuta la presentazione del nuovo piano strategico dell’Istituto.

Alla iniziativa erano inoltre presenti – fra gli altri – il Direttore Generale Giovanni Filippini, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pierangelo Sechi, e il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti.

Nella fattispecie, Ar.Co Lavori sta ultimando gli edifici della nuova accettazione e dell’edificio polifunzionale, completi di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica, oltre a tutte le opere esterne per un totale di oltre tre milioni e 500 mila euro.

La realizzazione è stata possibile anche grazie al coinvolgimento dell’impresa ravennate ACG e di una serie di imprese locali, dopo che l’impresa cagliaritana originariamente assegnataria del lavoro si è trovata in difficoltà come tante imprese del settore.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che ha voluto rimarcare maggiormente il Presidente del Gruppo Ar.Co Lavori Franco Casadei Baldelli, presente all’iniziativa.

Casadei Baldelli – dopo aver ringraziato personalmente per la fondamentale collaborazione il Rup Ing. Massimiliano De Angelis ed i progettisti ing. Massimo Abis e Marco Abis – ha dichiarato: “ancora una volta, come succede sempre più spesso ultimamente, si è dimostrato l’enorme valore aggiunto rappresentato dal Consorzio. Se infatti l’Istituto si fosse trovato di fronte ad una impresa singola andata in default, avrebbe impiegato anni per completare l’opera, rischiando magari di perdere importanti finanziamenti. Oggi Ar.Co Lavori è un organismo pronto a reagire ed in pochissimo tempo è riuscito a sostituire l’impresa con un’altra che ha potuto completare i lavori in tempi congrui, evitando così pesanti problematiche alla committenza. Tutto ciò non può che rappresentare un grande motivo di orgoglio per Ar.Co Lavori e per tutti coloro che vi lavorano e collaborano”.