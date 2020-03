Il Rotaract Club Lugo dà il proprio contributo alla comunità lughese e al territorio romagnolo in questo momento di emergenza sanitaria per supportare chi, ogni giorno, si batte per contrastare la diffusione del Covid-19. Il Club ha infatti donato 3mila euro all’Ospedale Umberto I di Lugo.

La donazione è finalizzata all’acquisto di un ventilatore polmonare e si aggiunge a quella di mille euro effettuata nei giorni scorsi a favore dell’Ausl Romagna.

“In una situazione di emergenza come questa – spiega il presidente del Rotaract lughese Alessandro Guizzardi – è per noi necessario scendere in campo e sostenere il nostro sistema sanitario e il fondamentale lavoro che medici, infermieri, operatori sanitari e volontari stanno svolgendo per contenere l’impatto del Coronavirus. Il momento di grande incertezza economica e sociale che stiamo vivendo ci impone una grande coesione e impegno per gestire questa criticità”.