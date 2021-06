“Romagna a tu per tu”: presentato il nuovo progetto di turismo esperienziale promosso dalla Strada di Romagna in collaborazione con Ravenna Incoming e IF- Imola Faenza Tourism Company. Al centro del progetto cantine, agriturismi, ristoranti e luoghi della cultura associati alla Strada della Romagna che proporranno ai visitatori esperienze speciali nelle proprie strutture legate alle diverse attività svolte.