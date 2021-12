Torna il Laboratorio per l’Innovazione di CNA. La decima edizione è dedicata ai temi legati alle imprese durante il difficile periodo della pandemia: rischi di impresa, cambiamento, resistenza, continuità e appunto innovazione. Realizzato con la collaborazione di Ecipar e CNA Innovazione, il laboratorio nasce per fornire alle aziende strumenti di analisi per leggere i contesti in cui si trovano ad operare.