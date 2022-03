Riorganizzazione dei lavoratori di cucine e pulizie: sindacati in presidio a Villa Azzurra | VIDEO

Assemblea e presidio dei sindacati a Villa Azzurra (Riolo Terme) a causa della decisione della proprietà, il gruppo Kos, di riorganizzare il lavoro nel settore pulizie e cucine. Una riorganizzazione che comporterebbe il trasferimento delle lavoratrici in un’altra società del gruppo con un contratto nazionale di lavoro con condizioni peggiorative rispetto all’attuale. Secondo Cgil e Cisl il trasferimento sarebbe solo il primo passo di una strategia di più largo respiro per ridurre i costi del personale. I sindacati sono attesi da un incontro con la dirigenza, ma una data non è stata ancora fissata.