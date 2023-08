Alle 20:30, alla Rocca di Riolo, verrà proiettato “Un solo errore”, documentario sulla strage alla stazione di Bologna, finalista al Premio Ilaria Alpi 2013 come “miglior inchiesta televisiva italiana” e in onda sulle reti RAI in occasione degli Anniversari della Strage 2012, 2013, 2014, 2015.

Il documentario, girato da Matteo Pasi e prodotto da Associazione Pereira, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980, l’Associazione Paolo Pedrelli, la Cineteca di Bologna e Arcoiris TV. Oltre alle interviste ai familiari delle vittime, il filmato si propone di ricostruire la vicenda nel suo complesso incalzando anche chi, quell’attentato, lo ha materialmente realizzato, i terroristi Valerio Fioravanti, Luigi Ciavardini e Francesca Mambro.

Il regista Matteo Pasi (presidente di Associazione Pereira) – già intervenuto a Riolo durante gli eventi della Settimana della Legalità di marzo 2023 con un focus sulle mafie in Emilia-Romagna – con questo documentario dà prova di grande coraggio e risponde al bisogno di verità che ogni bolognese, emiliano-romagnolo e italiano chiede per quella che è la strage più sanguinosa e lacerante della storia italiana.

A seguito della proiezione si terrà un piccolo dibattito con gli autori dell’opera e con Agide Melloni, l’autista del tristemente famoso autobus 37, adibito al trasporto dei corpi delle vittime agli obitori della città.