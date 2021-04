Riolo Terme Bike Hub, nasce una rete di servizi per i cicloturisti: noleggio, ospitalità, shuttle, itinerari

Riolo Terme punta ad essere sempre di più uno dei maggiori centri attrattivi per la bicicletta. È stato presentato il progetto Riolo Terme Bike Hub, ovvero il punto centrale di una rete di servizi per gli appassionati delle due ruote, da strada, mountain bike o bici elettriche. Un progetto turistico che coinvolge associazioni, aziende e istituzioni e che mette a disposizione dei visitatori, locali, nazionali e internazionali, tutta una rete di servizi con al centro la bicicletta: il noleggio, l’ospitalità nelle strutture ricettive , gli spostamenti sul territorio, i percorsi in bici e le mete turistiche da raggiungere con le due ruote