Sponsor speciale per il territorio faentino è stato ancora una volta oggi Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo e presidente dell’Apt servizi dell’Emilia-Romagna. Cassani ha partecipato alla presentazione del progetto “Riolo Terme Bike Hub”, la nuova rete di servizi ideata per i cicloturisti, ed ha elogiato la Romagna Faentina sottolineando come la pianura e le colline siano fra i suoi itinerari turistici preferiti