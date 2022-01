Ravenna piange la scomparsa di Dino Guerra, socio fondatore e per moltissimi anni presidente della Pubblica Assitenza.

“Le vicende di un’organizzazione come la Pubblica Assistenza passano dalle persone, dal loro impegno e dall’attaccamento dimostrato alla missione intrapresa. Dino Guerra sarà ricordato per importanti innovazioni nel servizio dell’emergenza territoriale che sono poi diventate parte integrante del soccorso sul nostro territorio, partendo dalla prima felice sperimentazione dell’elisoccorso in Italia per arrivare al servizio di emergenza motociclistica, passando da tanti altri progetti che in questi anni hanno fatto la storia dell’associazione.” ha ricordato in queste ore l’associazione sul proprio profilo Facebook.

Una vita nel volontariato e nell’associazionismo, aveva lasciato la guida della Pubblica Assistenza per un incarico nella sanità privata.

“Un lungo cammino quello percorso insieme a Dino Guerra. Dal 1973 al 2017. Due terzi della mia vita, 44 anni. Quando ti giungono queste notizie hai un attimo di incredulità perché ti sembra impossibile” sono le parole della presidente della Pubblica Assistenza Città di Ravenna Angela Gulminelli.

“Ma poi devi realizzare che è proprio così e allora rivedi tutti gli anni trascorsi a lavorare insieme. Non è sempre stato facile, ci sono anche stati momenti di grandi scontri per difendere le nostre rispettive posizioni.

Al Cav. Dino Guerra va comunque il merito di avere costituito la Pubblica Assistenza di Ravenna e, successivamente, quelle della nostra Provincia.

Il suo impegno ha contribuito a farci diventare quello che siamo oggi. Una bella realtà per la nostra città. Lo ricorderemo come una pietra miliare della nostra storia”.

“Abbiamo discusso anche animatamente, ma siamo sempre riusciti a trovare una mediazione e a stemperare anche le situazioni più critiche perché a prevalere è sempre stato l’obiettivo della tutela del bene comune” ha ricordato oggi la segreteria della UIL di Ravenna che si è voluta unire al messaggio di cordoglio per la famiglia.

La camera ardente per consentire a chi lo desidera un ultimo saluto a Dino Guerra sarà allestita martedì dalle ore 14.30 nella sede della Pubblica Assistenza di Cervia, di fianco all’Ospedale Civile San Giorgio.