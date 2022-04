Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato le delibere: “Convenzione per la gestione associata del sistema di welfare dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi – approvazione schema di convenzione” (20 voti favorevoli, 9 astenuti);

“Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, opere connesse di interesse regionale, allacciamenti provincia di Ravenna e relative dismissioni, comuni di Ravenna e Cervia, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” (all’unanimità dei 28 consiglieri presenti);

“Valutazione in merito alla variante all’elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l ‘esercizio dell’impianto elettrico a 15 kv denominato costruzione di nuova linea elettrica a 15 kv in cavo sotterraneo ad elica visibile per il collegamento tra le cabine elettriche secondarie esistenti cantina ravennate con contestuale demolizione di tratto di linea aerea esistente in conduttori nudi denominata Sanità in Comune di Ravenna” (all’unanimità dei 29 consiglieri presenti).

La mozione “Istituzione del garante dei diritti degli anziani del comune di Ravenna” è stata respinta (21 voti contrari, 8 voti favorevoli).