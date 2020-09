Ravenna è la seconda tappa di una produzione televisiva “Nadia Ellis – The Vegan Italian Chef”, una serie TV internazionale che viene interamente girata in Italia.

Il Format , dopo le riprese in Sardegna e nella città bizantina, sarà nei prossimi giorni in Toscana per poi chiudere il tour in Puglia a fine mese.

La produzione della serie e’ affidata a Marco Tricomi, esperto di format televisivi (My Planet Vegan di Sky) di cui e’ anche regista e alla chef talent americana Nadia Ellis, milanese di nascita che in Israele è la prima host Vegana di cucina italiana grazie a EatWith (piattaforma di prenotazione di home cooking per esperienze culinarie).

Le riprese che usciranno in anteprima a novembre e presenteranno i maggiori protagonisti della ristorazione della zona e alcuni ristoranti di tendenza:

Ravenna e’ stata scelta dal regista per il patrimonio storico culturale e per la passione che la propria gente riesce a trasmettere attraverso il cibo.

La Serie non parla solo di cibo : luoghi, territorio, cultura e soprattutto la reinterpretazione delle ricette della tradizione in versione vegan sotto la guida della chef Nadia Ellis.

“ La sfida sta proprio in questo “ dice l’autore; “non vogliamo stravolgere le abitudini dei popoli e convertirli al veganesimo ,non e’ la nostra mission, vogliamo in modo soft, educato e senza clamori lanciare il messaggio che qualsiasi piatto saporito e accattivante oggi puo’ essere reinterpretato con ingredienti animal free.”

Il turismo eco friendly infatti e’ una delle nuove frontiere in cui i tour operators di tutto il mondo stanno investendo risorse importanti.

A Ravenna sono stati scelti il Mercato Coperto (chef Marco Cavallucci),

il Passatelli/Figo (pizzaiolo Giuseppe Monaco)

L’ Amaranto, ristorante vegano che ha stupito la protagonista per la passione e cultura vegana del titolare Stefano Pezzi e il direttore Michele Zama.

La troupe ha poi spostato le riprese alla sede della prestigiosa Technogym per una sessione di riprese di sport e salute per poi chiudere le riprese sul mare a Lido Adriano al Bagno Me Beach dove i titolari Davide ed Eleonora Mandorlini hanno concesso con entusiasmo la loro elegante location per l’ultimo show cooking vegano in programma.

La troupe e’ poi ripartita dall’ Hotel Mosaico affacciato sulla darsena ravennate verso la Toscana per la registrazione delle prossime puntate.