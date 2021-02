Ravenna città della rivoluzione green: presentato il progetto Agnes, il nuovo hub energetico al largo dell’Adriatico

Questa mattina presso il Palazzo dei Congressi di Ravenna si è svolto il convegno di presentazione del progetto preliminare dell’hub energetico “Agnes”, acronimo di “Adriatic Green Network of Energy Sources”. L’obiettivo del progetto è infatti proprio quello di ottenere energia rinnovabile sfruttando il vento al largo della costa ravennate grazie alla creazione di due parchi potenzialmente in grado di fornire energia pulita a circa 500mila famiglie. L’iniziativa, che ha ottenuto il plauso del Comune di Ravenna, del ROCA, di Legambiente e Confindustria, prevede la creazione di un’area denominata “Parco Romagna 1” a 12 miglia nautiche dalla costa che permetterà di sfruttare piattaforme già esistenti e non più utilizzate per creare idrogeno off-shore, mentre il “Parco Romagna 2”, collocato oltre le 12 miglia nautiche, sarà dedicato totalmente alla produzione di energia eolica grazie all’installazione di 50 turbine. La distanza dell’hub dalla costa è stata studiata per minimizzare l’impatto sul paesaggio e sul turismo, punti centrali nel dibattito sulla costruzione dell’impianto che potrebbe però rendere la città di Ravenna il principale polo dell’energia green a livello nazionale. Agnes è infatti uno dei progetti di eolico off-shore più grandi nel Mediterraneo, e il primo in cui idrogeno e fotovoltaico in mare saranno realizzati su scala commerciale. La realizzazione del progetto permetterà inoltre la creazione di nuovi posti di lavoro in grado di compensare la crisi che colpirà sempre maggiormente il settore dell’ Oil & Gas. L’inizio del progetto esecutivo è previsto per il 2023, anno in cui potrebbero essere rilasciate tutte le autorizzazioni per la costruzione dell’hub.