Rapina alla stazione di servizio in via Panfila. Un uomo, intorno alle 18.30, col volto mascherato, è entrato armato di coltello negli uffici dell’attività. Il malvivente ha quindi chiuso il titolare dentro il bagno e dopodiché è scappato con il denaro prelevato dalla cassa. Il benzinaio è rimasto imprigionato diverso tempo, poi è riuscito a liberarsi e ad uscire dal bagno per lanciare l’allarme. Dopo la chiamata alla centrale operativa, in via Panfila sono arrivati i carabinieri. La vittima della rapina, scossa, è comunque riuscita a fornire una descrizione del suo aggressore ai militari che hanno fatto partire le ricerche. Al momento non è ancora stato stimato il valore della refurtiva rubata.