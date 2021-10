Quale futuro per la Vena del Gesso ? Dopo la conferenza stampa di sabato scorso, il collettivo “Salviamo la Vena del Gesso” ha organizzato un’assemblea pubblica al Museo Malmerendi in programma martedì 26 ottobre dove verranno presentati e discussi i possibili scenari delineati dallo studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna sulla cava di Monte Tondo.

Inoltre è in programma una conferenza a cura di Jo De Waele, dell’Università di Bologna: “I mille motivi per conservare, o non conservare, una grotta nella Vena del Gesso… (e le mille storie che senza le grotte non si potrebbero raccontare)”