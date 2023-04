È partito questa mattina il servizio di trasporto urbano con la nuova linea che mette in collegamento il centro storico e l’area a nord della città collegando la stazione ferroviaria, l’area artigianale a ovest di Faenza e la Casa della salute, il tutto attraversando le vie Cittadini, Dal Pozzo e Laghi.

La navetta partirà dalla stazione ferroviaria per percorrere via Laghi, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione (Casa della salute), il cavalcavia ferroviario, piazzale Sercognani, viale IV Novembre, via Naviglio, via XX Settembre, corso Garibaldi, per poi concludere il suo percorso nel piazzale della stazione ferroviaria passando da viale IV Novembre. La nuova linea di trasporto pubblico è gratuita per gli utenti, e, oltre a mettere in collegamento il centro storico con la Casa della salute, darà la possibilità di raggiungere aziende produttive e uno dei poli sanitari della città convenzionati con l’Ausl.

Quattordici le corse nell’arco della giornata, dalle 7.31 fino alle 20.14, mentre undici sono le fermate lungo il percorso, senza contare il capolinea e l’arrivo in piazzale Cesare Battisti (stazione ferroviaria).