In occasione del 50° anniversario della nascita del gruppo scout Massa Lombarda 1°, sabato 15 aprile, alle 20.30 presso la Sala del Carmine sarà presentato “Il cortile dietro la Chiesa”: il ricordo delle origini, il racconto delle persone e del contesto che hanno portato alla nascita dello scoutismo cattolico massese.

Lo scoutismo è nato nel 1908 in Inghilterra grazie a Baden-Powell, al quale è stato dedicato pochi mesi fa un piccolo parco nel Comune di Massa Lombarda.

Il fine dei movimenti scout di tutto il mondo è quello di formare il carattere del ragazzo in base a precisi criteri: porre i giovani in contatto con la natura, dare fiducia al giovane e autogovernare la vita associata.

Il gruppo scout Massa Lombarda 1 nasce nei primissimi anni 70 nella comunità cattolica Massese, con parroco Don Orfeo Giacomelli.

Le prime iniziative di aggregazione giovanile, in un ambito che richiama lo scautismo, sono del giovane cappellano Don Felice Marchi, ma è poi grazie all’incontro con il ventenne Primo Pollini che nel 1973 il gruppo viene fondato.

Le radici sono ancora più antiche, una prima esperienza pare riconducibile agli anni venti (successivamente lo scoutismo italiano fu sciolto dal regime fascista) e quindi negli 60 anni con alcuni ragazzi affiliati a Lugo.

Ma è grazie a Don Felice ed a Primo che nel 1973 il gruppo nasce e si consolida in una realtà che compie il mezzo secolo di una vita sempre strettamente legata con quella della città di Massa Lombarda.

L’Assessore del Comune di Massa Lombarda Paolo Gherardi dichiara: “Lo scoutismo massese è un intreccio che nasce grazie alle diverse centinaia di ragazzi che hanno vestito in questi anni la uniforme scout e che nel paese stanno portando i principi che sono alla base del movimento, “facendo del proprio meglio per lasciare il mondo un poco migliore di come lo abbiamo trovato”, così come ricordava il fondatore del movimento mondiale dello scoutismo Robert Baden Powell, nell’ultimo messaggio inviato ai suoi ragazzi di ogni parte del mondo.”