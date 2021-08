Sicurezza: giro di vite contro i vandalismi, controlli intensificati nei lidi, nuovo protocollo a Cervia

Servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine intensificati per la serata di Ferragosto. È quanto è emerso nei giorni scorsi al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Enrico Caterino e convocato in prossimità della data principale dell’estate.

È stata condivisa la necessità di potenziare i servizi di vigilanza nelle località di maggiore richiamo turistico, con particolare riguardo ai luoghi abitualmente frequentati dai giovani, prestando una particolare attenzione a quelle situazioni ove l’inosservanza delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e di divieto di assembramento possano avere dei riflessi sull’ordine pubblico e sulla salute pubblica.