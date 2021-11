Oggi è stato presentato in Consiglio comunale il programma di mandato del sindaco de Pascale, sostenuto dal Partito democratico.

Sono intervenuti i consiglieri comunali Lorenzo Margotti, Fiorenza Campidelli, Stefania Beccari e Idio Baldrati.

“È un programma molto importante – ha detto il capogruppo PD Massimo Cameliani – perché le sfide che ci aspettano nei prossimi anni saranno complesse ma ci offriranno anche eccezionali opportunità di sviluppo grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci permetterà di compiere sostanziosi investimenti.

Ci sono in campo progetti consistenti, dal completamento dell’HUB portuale con l’ulteriore approfondimento dei fondali al rifacimento di strade e marciapiedi; poi la riforestazione urbana e pinetale, la casa della salute in Darsena, l’ultimazione della passerella sul Candiano, la trasformazione delle piattaforme estrattive, il parco eolico in mare.

Tutte opere che il PD ha sollecitato in questi anni e ci approntiamo a sostenere con il nostro impegno nel futuro. Abbiamo lavorato finora per sostenere la transizione ecologica, la coesione sociale, il welfare e il benessere dei cittadini, la cura del territorio e ora ci sono le condizioni per realizzare grandi visioni.

La nostra città, come tutto il mondo, ha vissuto una crisi dovuta allo scenario inedito creato dalla pandemia ma ora affrontiamo un percorso di crescita e di sviluppo che migliorerà la vita della nostra comunità. Noi saremo in prima fila per il bene comune.”