Nel pomeriggio di oggi il neo Prefetto di Ravenna, Dott. Castrese De Rosa, ha fatto visita a Confimi Romagna a pochi giorni dal suo insediamento in città per incontrare la Presidente Rachele Morini, il vice Presidente Vicario Roberto Resta e il Segretario Generale Mauro Basurto.

L’incontro si è svolto all’insegna della più viva cordialità e si è incentrato sul supporto concreto che la Prefettura intende fornire alle imprese del territorio, soprattutto in un momento estremamente delicato come quello attuale, con una pandemia che si trascina da oltre due anni e un conflitto bellico che che riversa, direttamente o indirettamente, i suoi devastanti effetti su tutto il sistema socio economico.

Si è parlato di sicurezza in tutte le sue accezioni, da quella dei luoghi di lavoro alla sicurezza sociale costellata sempre più da episodi di criminalità, citando anche l’attualissima piaga del bullismo giovanile in relazione al quale è fondamentale l’azione delle forze dell’ordine, pur nella consapevolezza che senso civico e di responsabilità personale derivano in primis dalle famiglie.

L’incontro si è concluso con un richiamo al sistema infrastrutturale ancora deficitario e alla necessità di valorizzare il porto cittadino facendolo diventare un attore importante della nostra economia e non un polo avulso e distaccato del quale, incredibilmente, molti al di fuori del comune di Ravenna ignorano o quasi l’esistenza: fondamentale saranno la volontà e la disponibilità della Prefettura a lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori del sistema economico per rendere sempre più efficiente e virtuoso il nostro territorio.