“Il Popolo della Famiglia si schiera contro la decisione della Giunta Ranalli di trasformare nelle giornate di sabato e domenica una parte di Via Matteotti e Piazza Baracca.

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia: “La direzione intrapresa dall’amministrazione di Lugo in materia di pedonalizzazione del centro storico è il classico retaggio culturale del partito democratico. Esattamente come accade a Bologna, con zona 30 e disordini a livello di viabilità, anche a Lugo una scelta ideologica scellerata mette in difficoltà attività del centro storico ed i cittadini lughesi. L’appello di Confcommercio è chiaro; queste misure non aiutano il commercio lughese. Come Popolo della Famiglia esprimiamo vicinanza agli esercenti e ci riteniamo contrari all’iniziativa dell’attuale governo cittadino.”

Alessandro Vitali, Segretario giovanile regionale del Popolo della Famiglia, prosegue il ragionamento: “Viviamo in un’epoca in cui il commercio di grande distribuzione, come i centri commerciali, ha di fatto dato il colpo di grazia ai centri storici delle nostra città. Stupisce come talune amministrazioni, spesso a trazione PD, si rendano protagoniste di scelte prive di buon senso, andando a penalizzare esercenti e cittadini, rendendo il centro di difficile fruizione.

La vera sfida sarà fare tornare Lugo una città a misura di cittadino!”