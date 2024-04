Fioccano le medaglie per i Master del Nuoto Sub Faenza al 22° Trofeo di nuoto “Città di Molinella” nonostante fossero iscritti solo in sei: il bottino infatti è di 10 ori, 1 argento e 1 bronzo. Mattatrice è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) vittoriosa nei 50 rana, nei 50 stile libero e nei 200 misti, ma sono state ottime anche le prestazioni di Veronica Molnar (M50) prima nei 50 dorso e nei 100 misti, Claudia Emma Pasi (M40) oro nei 100 rana e nei 100 misti, così come in campo maschile di Filippo Mallamaci (M25) davanti a tutti nei 50 e nei 100 stile libero, Davide Ranieri (M20) vincente nei 200 stile libero e secondo nei 100 stile libero e Dario Montanari (M50) bronzo nei 50 stile libero. Il prossimo appuntamento dei nuotatori Master è in programma sabato 11 e domenica 12 maggio alla Multieventi Sport Domus di Serravalle per il 17° Trofeo San Marino.

Le ragazze della categoria Esordienti A, classificatesi con il sesto posto in regione, hanno partecipato a Carpi alla Finale del Torneo Invernale a Squadre Esordienti di nuoto, migliorando tutte i primati personali. Ottime sono state le prestazioni di Linda Martelli, seconda nei 100 rana e terza nei 200 rana, e di Alice Bandini, terza nei 100 stile libero, ma il bel quinto posto in classifica è stato anche merito di Marta Zini, Anna Della Monica, Matilde Zama, Arianna Pini e Chiara Tamburini.

Le bambine e i bambini della categoria Esordienti C erano impegnati a Faenza nella 4^ prova dei 45esimi Campionati regionali Libertas Propaganda-14° Trofeo Rodolfo Nisiro, dove a brillare sono stati nei 25 metri Leone Villa (2016) oro a stile libero e bronzo a farfalla ed Elettra Casadio (2018) oro a stile libero. Sempre sulla distanza dei 25 metri sono andati a medaglia Marco Pini (2017) argento a stile libero e bronzo a farfalla, Simone Lippi (2015) argento a farfalla, Davide Montevecchi (2018) argento a stile libero, Christian Gaddoni (2018) bronzo a stile libero, Maria Giulia Boschi (2016) bronzo a stile libero, Vittoria Nonni (2017) bronzo a stile libero.

Intanto la Federnuoto ha convocato i faentini Alberto Fabbri ed Alex Gaddoni nelle rappresentative regionali, rispettivamente per le categorie Esordienti e Ragazzi: Fabbri sarà in gara domenica prossima al 2° Memorial Orestina Zazzarini a Sassuolo; Gaddoni dal 26 al 28 aprile al 13° Meeting Squalo Blu dal 26 al 28 aprile alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica di San Marino.

Domenica di gare anche per le ragazze del nuoto artistico a Ravenna: al mattino per il 4° Trofeo Uisp Esordienti per le Esordienti C, B e A, al pomeriggio per il 5° Trofeo Uisp Insieme per le sole categorie Ragazze e Juniores. Nelle esibizioni del mattino sono arrivate la medaglia d’oro per il Trio Esordienti C (Amanda Baracani, Sofia Cartilari, Emma Iovine), l’argento per il Libero Combinato Esordienti A (Elisa Brunelli, Valentina Camminata, Caterina Cattani, Vittoria Cioffi, Anna Margherita Fiorentini, Matilde Melandri, Martina Miele, Ginevra Neri, Celeste Ronconi), il bronzo per il Trio Esordienti B (Elena Pederzoli, Giulia Assirelli, Sofia Bertaccini), oltre ai quinti posti per Ludovica Bambi nel Solo Esordienti C, Sofia Bertaccini nel Solo Esordienti B e per il Trio Esordienti A (Valentina Camminata, Martina Miele, Celeste Ronconi). Al pomeriggio Anna Perderzoli si è classificata nona nel Solo. Domenica prossima le ragazze di tutte le categorie parteciperanno a Lugo al 3° Trofeo regionale FIN.

Nel settore dellapallanuoto domenica la squadra Allievi Under 16 ha affrontato a Faenza la Penta Modena nell’incontro valevole per la 6^ ed ultima giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin di categoria. Per i ragazzi di coach Piero Calderoni la partita poteva essere uno snodo importante della stagione, in quanto era in ballo la qualificazione alla Fase Nazionale, ma è arrivata una sconfitta per 8 a 9. “E’ stata probabilmente la partita più bella del nostro campionato – commenta la dirigente Giulia Bonoli -: finalmente si sono visti dei passaggi precisi, iniziativa, azioni individuali, aggressività. Ci credevano molto, ma quando la fortuna non gira bene si fa fatica: ho perso il conto delle palle finite sul palo”. Non è ancora certo, ma sembra che la Fin regionale stia organizzando un post-campionato per le squadre non qualificate; il Nuoto Sub Faenza si sta comunque attrezzando per disputare gare amichevoli.

Anche la squadra Esordienti Under 12 ha giocato domenica scorsa, ospite della Rari Nantes 2 alla piscina Sterlino di Bologna nella partita della 2^ giornata nel girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin, ottenendo un netto successo per 13 a 1. “Finalmente la prima vittoria – esulta coach Luca Cimatti -. Sono contento dell’atteggiamento con cui i ragazzi sono entrati in acqua: pieni di grinta e voglia di vincere. Atteggiamento da mantenere fino a fine campionato. Ora ci prepariamo per affrontare gli amici di Ravenna”.

Non è invece stata disputata domenica la partita casalinga della squadra Under 13 contro l’Unisport Carpi valevole per la 3^ giornata di ritorno del Campionato regionale Uisp: l’incontro è stato rinviato a martedì 30 aprile alle 20, ma prima per i ragazzi allenati da Sasha Bandini ci sarà la gara della 4^ giornata di sabato 20 aprile alle 18.30, quando come da calendario affronterà in trasferta l’Ondablu Sassuolo.

Sempre sabato prossimo, alle 11.30, sarà la volta anche dei pallanuotisti Master: la 6^ giornata di ritorno nel girone A del Campionato regionale Uisp vedrà la formazione faentina in trasferta alla piscina Sterlino di Bologna contro il 2000 Service.