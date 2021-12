Pnrr, investimenti, Porto e infrastrutture al centro del convegno organizzato da CNA |VIDEO

“PNRR e Patto per il Lavoro e per il Clima: prospettive di sviluppo per il territorio, il Porto e le infrastrutture” è il titolo del convegno tenutosi ieri martedì 30 novembre presso la CNA di Ravenna. L’iniziativa è stata l’occasione per gli imprenditori e le istituzioni presenti di approfondire alcune tematiche riguardanti gli investimenti e i progetti che le risorse provenienti dal PNRR consentiranno di realizzare nel territorio.

Alla tavola rotonda sono intervenuti il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, Michele De Pascale, Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente della Provincia di Ravenna, Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-Romagna, Daniele Rossi, Presidente Autorità Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Riccardo Sabadini, Presidente SAPIR S.p.A e Massimo Mazzavillani, Direttore CNA Territoriale Ravenna.