Molto partecipata l’iniziativa sul tema Turismo del candidato a sindaco di Cervia per il centrosinistra Mattia Missiroli.

Un percorso innovativo di incontri volti al completamento del suo programma con il coinvolgimento di cittadini e operatori. Numerosi gli interventi nel corso della serata.

L’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini ha tenuto un interessante e corposo discorso introduttivo di grande visione sugli scenari del settore in Emilia Romagna.

Nel suo discorso ha tracciato la situazione attuale del comparto, le importanti azioni di intervento della Regione Emilia-Romagna per incentivare gli investimenti (soprattutto per rinnovare le strutture alberghiere), e la necessità di promuovere le località in ottica di internazionalizzazione soprattutto guardando ai flussi provenienti dal nord-Europa. Su quest’ultimo punto diventa focale anche il potenziamento dei collegamenti messo in campo dal suo assessorato in questi anni, dalle linee stradali, a quelle aeroportuali a quelle ferroviarie.

Il Sindaco con delega al Turismo, Massimo Medri, nell’apprezzare il metodo scelto da Missiroli, ha fatto una riflessione sui fattori di cambiamento che hanno avuto impatto sul settore turistico in questi anni e che richiederanno un confronto continuo e nuove idee, sottolineando l’opportunità da cogliere per il rilancio della Salina attraverso i fondi ottenuti per la ricostruzione del dopo alluvione, e la necessità di investire sempre di più nei luoghi all’aria aperta, intenzione che è alla base dell’intuizione sul Parco Urbano.

Mattia Missiroli in risposta alle sollecitazione dei partecipanti ha illustrato la sua visione strategica sul tema Turismo, ponendo l’accento su elementi imprescindibili, quali il decoro urbano della città turistica attraverso un piano manutentivo significativo e permanente.

In relazione ai vari segmenti turistici che possono trovare sviluppo, si è soffermato sulla valorizzazione storico-culturale di Cervia, tra le poche città di fondazione, sul suo patrimonio naturalistico che invita a progettare piani di fruizione idonei al turismo ambientale, e soprattutto sul tema turismo sportivo, lanciando la proposta di un asse dedicato a questo nella zona di Milano Marittima. Sul Porto Turistico Missiroli ha parlato della riqualificazione e del rilancio ormai non più procrastinabili.

La qualità del lavoro, tra le cose che stanno a cuore al candidato sindaco, come la necessità di politiche sul tema casa per le giovani coppie cervesi.

Missiroli ha concluso con un appassionato intervento sul tema urbanistico, spiegando le possibilità offerte dalla rigenerazione urbana anche in regime di consumo zero del territorio, facendo l’esempio di possibili riqualificazioni della zona Colonie.

“Parlando quotidianamente con imprese ed operatori, percepisco l’esigenza di valorizzare le diversità del territorio con un approccio innovativo e senza pregiudizi, volto a dare risposta a nuove esigenze del turismo. La strada è di uno sviluppo complessivo del settore che non generi disparità tra imprese e poggi su equilibri stabili e concertati.”.

Il prossimo appuntamento del ‘Sentiero delle idee’ è previsto per venerdì 19 aprile presso la Sala XXV aprile sui temi dei settori economici, commercio e imprese artigiane .