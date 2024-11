Stamattina c’è stato l’incontro tra il Vicesindaco Eugenio Fusignani, candidato in Regione e una rappresentanza di Asppi.

Da parte dei Piccoli Proprietari è stata sottolineata la difficoltà a siglare un accordo per la definizione dei patti territoriali per i canoni concordati. Tra gli altri argomenti sul piatto della trattativa l’aggiornamento ISTAT fermo dal 2018. Asppi ha evidenziato a Fusignani anche l’impegno di Asppi con Flaminia a trovare alloggi per gli studenti fuorisede e il richiamo per un impegno del comune e della Regione a rendere fruibili gli alloggi ACER inagibili anche attraverso accordi con i privati.

Per Fusignani l’impegno sulla casa di Regione e Comune saranno all’ordine del giorno delle future amministrazioni, immediatamente da parte della Regione e del nuovo Presidente già dal 19 novembre e, dalla primavera del 2025 dall’Amministrazione comunale, con l’elezione del nuovo sindaco di Ravenna e del nuovo Consiglio, anche sulle proposte di Asppi.