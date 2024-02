“Oggi si terrà il Consiglio Comunale straordinario dedicato alla sanità pubblica, richiesto dal Capogruppo Consigliere Perini e dal Capogruppo Consigliere pentastellato Schiano.

Gli argomenti trattati saranno innumerevoli passando dagli scarsi investimenti nazionali sulla sanità pubblica, sino all’analisi dei conclamati problemi degli ospedali locali, segnalati da tanti utenti.

Il Capogruppo Perini, di lista De Pascale, ci ricorda che nel nostro Paese prima del covid il finanziamento in sanità era il 6,4 % del PIL contro una media europea dell 8.5 %. Non investire nella sanità significa dare ridicoli aumenti per i dipendenti, esodo in altri paesi del personale sanitario, oppure fuga degli stessi verso il privato.

Il Capogruppo Schiano, del Movimento 5 stelle, ricorda come il susseguirsi di governi ciechi ha portato ad una cattiva gestione della sanità pubblica la quale mette a repentaglio la vita di molti cittadini per le infinite liste di attesa, per la carenza di personale, per l’eccessiva burocrazia, per i turni massacranti dei dipendenti sanitari e molto altro.

Sebbene in Italia esistano eccellenze nell’ambito medico, la sanità pubblica viene misurata dalla maggior parte dei cittadini attraverso la qualità media delle sue strutture, e nella nostra città a parità di fondi investiti e numero di abitanti, di città nella medesima regione, sembra comunque che Ravenna sia in parte deficitaria per alcuni servizi.

Indubbiamente, unitamente ai tagli del governo e al DDL Calderoli, per le autonomie differenziate che andrà a giocare un ruolo rilevante nell’affossamento della sanità pubblica, i Consiglieri Perini e Schiano pongono in essere il dubbio del “SE” la gestione della sanità locale sia pronta ad affrontare le nuove sfide e rimodulare la propria struttura sia in ragione delle evidenti problematiche già in essere e per evitare il collaso che l’attuale governo sta imponendo.

Per i due Capigruppo di maggioranza, Schiano e Perini, gli undici milioni gli italiani che si vedono costretti a rinunciare alle cure, o a impoverirsi per rivolgersi al privato, sono la cartina tornasole che deve cambiare l’ottica di gestione della sanità Nazionale anche per garantire un futuro serio al nostro ospedale.”

G. Schiano, Capogruppo MoVimento 5 stelle

D. Perini, Capogruppo lista De Pascale