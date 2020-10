Perini (Ama Ravenna): “Vaccini difficili da trovare in farmacia”. Ma ci si potrà vaccinare anche dopo il 31 dicembre

Vaccini antinfluenzali difficili da trovare in farmacia. Il capogruppo di AmaRavenna, Daniele Perini, ha presentato in consiglio comunale un question time per fare chiarezza sulla difficoltà di reperire le dosi di vaccino nelle farmacie. La campagna vaccinale partirà il 12 ottobre in Emilia-Romagna. A causa dell’emergenza sanitaria, il vaccino è stato reso gratuito già a partire dai 60 anni. Coloro che hanno superato quindi il limite di età e tutte le categorie a rischio saranno vaccinate dai medici di medicina generale di riferimento. I soggetti non a rischio, invece, potranno acquistare il vaccino in farmacia. Sono 36 mila le dosi messe a disposizione dall’Emilia-Romagna. Dosi che, stando al question time, a Ravenna non si riescono ancora a trovare in anticipo rispetto ai tempi dettati dalla regione. Il vaccino potrà comunque essere somministrato in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se il cittadino si presenterà in ritardo, cioè oltre il 31 dicembre 2020. D’altronde, quest’anno, la vaccinazione è consigliata alla platea più vasta possibile, per agevolare la diagnosi di Covid19 ed evitare il congestionamento della sanità territoriale.