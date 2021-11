Perde il controllo dell’auto e si schianta contro le paratie del ponte: è grave

Grave incidente lungo la provinciale Madrara martedì mattina, intorno alle 12:15. Un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando ed ora si trova ricoverato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L’incidente è avvenuto sul ponte sul fiume Lamone. Il 23enne era alla guida di una Fiat 600 che stava procedendo in direzione di Russi. In prossimità del ponte ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro le paratie in cemento dell’infrastruttura.