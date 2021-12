Per le festività natalizie, Enpa Faenza organizza una vendita di beneficenza per la raccolta fondi a favore del nuovo Rifugio del cane.

In corso Mazzini 68, da sabato 4 dicembre fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 sarà possibile acquistare simpatiche e convenienti idee regalo di seconda mano, ma rigorosamente in ottimo stato; piccoli pensierini da donare ad amici e parenti o per farsi un regalo per la propria casa.

Alla vendita di beneficenza è possibile inoltre fare la tessera socio di Enpa per il 2022. Anche quest’anno a tutti i soci Enpa verranno spediti il giornalino e il calendario da tavolo con le foto dei gatti e dei cani ospitati nel nuovo Rifugio del cane Enpa di Faenza, che si trova in via Plicca 2.

La quota di tesseramento può anche essere versata l’Iban IT93T0854223700000000062216 o con Satispay (https://tag.satispay.com/EnpaFaenza); per chi sceglie Satispay, si ricorda che è necessario comunicare a Enpa i propri dati poiché il pagamento è anonimo.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Enpa – Sezione di Faenza al numero 350 9585500 o 0546 661203 (il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12, email faenza@enpa.org). È possibile seguire Enpa Faenza su Facebook alla pagina “Rifugio del Cane E.N.P.A. Faenza”