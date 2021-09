Incidente a Lugo in via Alberico da Barbiano, all’altezza dell’incrocio con via della Dogana, dove un’auto, una Volkswagen Golf, è uscita di strada. La vettura, con tre persone a bordo, un ragazzo e due ragazze, stava procedendo in direzione dell’autostrada. In direzione opposta lungo via Alberico da Barbiano stava arrivando un furgone, che, all’incrocio, ha svoltato a sinistra per imboccare via della Dogana. Da una prima testimonianza, sembrerebbe che il ragazzo al volante della Golf abbia perso il controllo della vettura nel tentativo di evitare lo scontro con l’altro mezzo. L’auto ha così terminato la sua corsa nell’erba accanto alla carreggiata. Ferite le due ragazze, una in maniera lieve, trasportata poi in ospedale per accertamenti, l’altra, incinta, invece è stata monitorata dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze e l’auto medica. Dopo un primo esame, si è quindi preferito un ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena mediante l’elicottero di Romagna Soccorso.

Sarà ora compito della Polizia dell’Unione della Bassa Romagna ricostruire le responsabilità alla base dell’incidente.