Per contribuire al contenimento della pandemia, venerdì 31 dicembre la pista per il pattinaggio su ghiaccio JFK ON ICE riduce i suoi orari di esercizio, con ultimo ingresso alle ore 22:00 (chiusura prevista per le ore 23:00).

La pista dà appuntamento al 2022 con orari dalle 10:00 alle 24:00 fino al 9 gennaio, e dal 10 al 16 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00 e nel fine settimana dalle 10:00 alle 24:00.